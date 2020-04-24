РИАМО - 24 апр. Малый и средний бизнес, который имеет статус «социальное предприятие», получит господдержку из столичного бюджета в размере до 1 миллиона рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Эти средства пойдут на приобретение оборудования, а также компенсацию части затрат на оплату коммунальных услуг», - говорится в материале.

К социальному предпринимательству относятся субъекты малого и среднего бизнеса при условии обеспечения работой сотрудников социально уязвимых категорий, при реализации продукции и услуг, которые производят инвалиды и другие сотрудники из социально уязвимых категорий, а также при создании товаров для этих лиц. Поддержку могут получить также компании, занимающиеся общественно полезной деятельностью.

Если фирма признана социальным предприятием, то она может получить компенсацию до 70% затрат на оплату коммунальных услуг или компенсацию процентов по кредиту на поддержку деятельности и покупку оборудования в размере до 5,5%.

Также компенсация может выплачивается на лизинг оборудования или на части затрат на приобретение оборудования и оплату коммунальных услуг за счет собственных средств — до 25% лизинговых платежей при закупке импортного и до 35% при закупке российского оборудования.

Такой выплатой можно воспользоваться на один или несколько видов поддержки, но сумма субсидии должна быть не более 1 миллиона рублей в год.