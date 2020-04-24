РИАМО - 24 апр. Более 740 транспортных карт «Стрелка» доставили домой жителям Московской области сотрудники Минтранса региона, еще порядка 50 карт заказали через сервис «Яндекс.Лавка», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Стрелку» можно купить у водителей автобусов, в кассах «Мострансавто», на железнодорожных станциях, в отделениях «Почты России», а также через приложения «Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси» или на сайте eda.yandex.

«Пункты продажи есть на сайте в разделе «Где купить и пополнить». Наличие карт необходимо уточнять в точках реализации», - говорится в сообщении.

После покупки карты ее баланс нужно пополнить в личном кабинете на сайте, в мобильном приложении карты или через сервис «Сбербанк Онлайн».

С 22 апреля для поездок на общественном транспорте в Московском регионе нужно внести в цифровой пропуск номер карты «Стрелка» или соцкарты. Без прикрепления карт к пропускам поездка на транспорте будет невозможна.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- В Москве скончался 41 человек с коронавирусом. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет.

- Самые важные новости дня в карточках

- 2,2 млрд руб на доплаты медикам дополнительно выделят из бюджета Подмосковья. Всего на такие выплаты направят порядка 3 миллиардов рублей.

- Более 280 нарушителей карантина оштрафовали в Москве в период пандемии. Только за последние сутки в столице выявили 43 нарушителя.

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.