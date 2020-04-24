РИАМО - 24 апр. Москвичи уже стали уставать от самоизоляции и начали менее ответственно соблюдать режим, поэтому были предприняты меры по ужесточению контроля, сейчас важно оставаться дома, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Конечно, что сказать, москвичи устали и стали действительно менее ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции. Все больше людей выходят на улицу, пользуются личным транспортом, общественным. Мы не могли не принять меры на ужесточение режима самоизоляции. Поверьте, на сегодняшний день это необходимая мера», - сказала Ракова в эфире Первого канала.

Она добавила, что на сегодняшний день не только важно оставаться дома, но и важно внимательно прислушиваться к своему самочувствию.

Ракова уточнила, что до конца недели в Москве появится около 22 тысяч коек.

«Мы растем по уровню госпитализации, и это, конечно, требует от нас дополнительных коек. <…> У нас есть еще определенный резерв, мы готовы его развернуть», - добавила Ракова.

В столице за сутки выявлено 2957 новых случаев заражения. Общее число случаев коронавируса достигло 36897.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- В Москве скончался 41 человек с коронавирусом. Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет.

- Самые важные новости дня в карточках

- 2,2 млрд руб на доплаты медикам дополнительно выделят из бюджета Подмосковья. Всего на такие выплаты направят порядка 3 миллиардов рублей.

- Более 280 нарушителей карантина оштрафовали в Москве в период пандемии. Только за последние сутки в столице выявили 43 нарушителя.

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.