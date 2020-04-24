РИАМО - 24 апр. До конца текущего года в столице планируют построить и запустить около 60 километров дорог различного назначения, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Одним из главных направлений строительной деятельности в Москве остается формирование транспортного каркаса столицы со скоростными хордами, вылетными магистралями, а также сетью районных улиц.
Он добавил, что в границах МКАД планируется возвести примерно 30 километров дорог. Столько же должно быть введено в эксплуатацию на территории ТиНАО.
«Наиболее масштабными проектами, реализованными до конца года, станет строительство проспекта Генерала Дорохова и Внуковского шоссе», - отметил Бочкарев.
Не менее важной частью работы, по словам Бочкарева, являются работы по развитию транспортной инфраструктуры, а именно строительство пешеходных надземных или подземных переходов.
«Такие сооружения позволяют обеспечить максимальную безопасность пешеходов, а также снять светофоры на отдельных участках дорог, улучшив тем самым транспортную обстановку», - заключил глава Стройкомплекса.
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