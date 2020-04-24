РИАМО - 24 апр. До конца текущего года в столице планируют построить и запустить около 60 километров дорог различного назначения, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Одним из главных направлений строительной деятельности в Москве остается формирование транспортного каркаса столицы со скоростными хордами, вылетными магистралями, а также сетью районных улиц.

«С начала этого года уже построено более 30 километров дорог и 11 различных транспортных сооружений, еще около 60 километров дорог предполагается запустить до конца года», - сказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в границах МКАД планируется возвести примерно 30 километров дорог. Столько же должно быть введено в эксплуатацию на территории ТиНАО.

«Наиболее масштабными проектами, реализованными до конца года, станет строительство проспекта Генерала Дорохова и Внуковского шоссе», - отметил Бочкарев.

Не менее важной частью работы, по словам Бочкарева, являются работы по развитию транспортной инфраструктуры, а именно строительство пешеходных надземных или подземных переходов.

«Такие сооружения позволяют обеспечить максимальную безопасность пешеходов, а также снять светофоры на отдельных участках дорог, улучшив тем самым транспортную обстановку», - заключил глава Стройкомплекса.