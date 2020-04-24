РИАМО - 24 апр. Новый скоропомощной стационарный комплекс на 30 коек появится в 2023 году в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

В новом корпусе экстренные пациенты будут получать всю необходимую помощь в течение первых суток после госпитализации. Далее в зависимости от состояния их либо выпишут, либо переведут в другие отделения стационара.

«На территории Боткинской больницы по адресу: 2-й Боткинский проезд, владение 5, появится новый скоропомощной стационарный комплекс на 30 коек. В настоящее время идет проектирование объекта, к строительству мы планируем приступить уже в этом году. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2023 году», – рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

На крыше проектируемого здания будет расположена вертолетная площадка с комнатой ожидания экипажа вертолета и диспетчерской.

Из въездного отапливаемого тамбура на четыре машины скорой помощи пациенты будут сразу попадать в зону регистрации и распределения больных. Здесь же находятся отделения диагностики и смотровые палаты, реанимация, операционные, процедурные, лаборатории, административные и хозяйственные помещения.

Пациентов будут распределять из приемного отделения по функциональным зонам (трехпоточная: «красный»/«желтый»/«зеленый»).

В здании запроектирован разделенный вход, зона «триажа», в которой происходит первичная категоризация пациентов и последующее разделение потоков для специализированной диагностики и оказания медицинской помощи.

Площадь нового здания свыше 16 тысяч квадратных метров. Здесь оборудуют шесть операционных (в том числе гинекологическая, урологическая, общепрофильная, нейрохирургическая, травматологическая, гибридная, а также малая операционная первичной хирургической обработки).

Медучреждение оборудуют современным оборудованием. Новое здание будет объединено с существующими корпусами крытыми переходами, что позволит пациентам и врачам попадать в другие корпуса без выхода на улицу.

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

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