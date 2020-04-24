РИАМО - 24 апр. В Подмосковье провели сев яровых культур на 20% площадей, на данный момент засеяны 42,4 тысячи гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Зерновых и зернобобовых культур посеяно порядка 32 тысяч гектаров, масличных – около 3 тысяч гектаров, а также кормовых – более 7,5 тысяч гектаров, 0,5 тысячи гектаров овощей и 0,13 тысячи гектаров картофеля», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, в целях профилактики заражения Covid-19 принимаются все меры, направленные на обеспечение непрерывной деятельности аграриев на полях. Также министр отметил, что год назад на эту дату сев еще не начался. На сегодняшний день уровень выполнения плана составляет 20%.

«Северные районы и округа региона начнут яровой сев при хорошей погоде в начале следующей недели. Подкормка озимых проведена на всей площади, состояние озимых культур удовлетворительное, на полях ведутся необходимые обработки», – подчеркнул Разин.

Весенние посевные работы ведутся в плановом режиме, аграрии работают без выходных. Режим нерабочих дней не распространяется на организации, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также на предприятия непрерывного цикла. К ним относятся организации АПК и смежных отраслей.

В мае 2019 года в Подмосковье яровыми культурами засеяли порядка 40% от общего сева.