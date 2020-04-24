РИАМО - 24 апр. Первого мая 140 спасателей мотогрупп пожарно-спасательного центра начнут патрулировать улицы Москвы, сейчас они заканчивают 170-часовую подготовку к предстоящему сезону, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Учения начались в феврале этого года. Во время подготовки спасатели изучают правила оказания первой помощи пострадавшим, мастерство вождения мотоцикла, порядок деблокирования пострадавших при ДТП, применение аварийно-спасательного инструмента и пожарного снаряжения, тренировки на высоте и в туннелях столицы.

«Учения по правилам маневрирования пожарно-спасательных мотоциклов в плотном потоке транспортных средств проводились в столице совместно с департаментом транспорта города Москвы на специальных площадках, а также отрабатывались на территории подразделений», - говорится в сообщении.

Кроме того, во время подготовки спасатели оттачивают навыки по оказанию первой помощи пострадавшим с различными видами травм, а также учатся оказывать психологическую помощь людям, которые попали в беду. Спасателей учат еще работать с аварийно-спасательным инструментом.

Мотогруппы экстренного реагирования базируются в подразделениях №206, №207, №214, №215 и №310 пожарно-спасательного центра Москвы.