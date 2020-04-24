РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 апр. В рамках акции депутата Мособлдумы Владимира Жука «Добрая тысяча» началась выдача продуктовых наборов в горокруге Люберцы для спортсменов, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, говорится в сообщении РОО «РосМолСпорт МО».

Народный избранник оперативно откликнулся на просьбу своего помощника, председателя РОО «РосМолСпорт МО» Сергея Агаджаняна, о помощи спортсменам различных видов спорта, основным источником заработка которых являлись тренировки.

«Особенно нелегко приходится спортсменам с детьми на самоизоляции, у очень многих пропагандистов ЗОЖ истощились какие-либо запасы и средства для существования. Так что данная помощь является довольно своевременной поддержкой для таких семей. Специально для этого стандартные продуктовые наборы были увеличены и расширены, в состав вошли крупы, сахар, масло, чай и прочее. Сегодня шесть семей получили такие наборы», - говорится в сообщении.

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24 АПРЕЛЯ

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