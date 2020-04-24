РИАМО-24 апр. Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви считает уместными мозаичные композиции с изображением первых лиц государства и Иосифа Сталина в Главном храме Вооруженных сил РФ, сообщает ТАСС.

В композиции «Парад Победы» на заднем плане изображен верховный главнокомандующий советской армией в 1941-1945 годы Иосиф Сталин.

«Да, правда, в композиции «Бескровное присоединение Крыма» изображены те лица, которые непосредственно принимали решение о присоединении Крыма. А композиция «Парад Победы» создавалась аутентично – по фотографии», – сказал председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.

Он добавил, что художественный совет считает данные изображения абсолютно уместными, отражающими историческую правду, из которой нельзя вырывать страницы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил журналистам, что не знаком с планами внутреннего убранства храма и не знает, насколько эта информация соответствует действительности.

Калинин добавил, что, хотя не всем членам художественного совета нравится идея о размещении изображения Сталина в храме, невозможно избежать присутствия политика в изображении Парада Победы 1945 года. В воинском храме, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, Парад Победы необходим, поэтому там должен находиться и Сталин.

Главный храм Вооруженных сил РФ возводится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в подмосковном парке «Патриот». В СМИ появлялись сообщения о том, что храм украсят мозаикой с портретом президента России Владимира Путина и Иосифа Сталина.