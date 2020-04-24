РИАМО - 24 апр. По итогам Всероссийского конкурса «Спасибо маленькому герою!» более 40 детских работ признали лучшими в своих номинациях, из них десять станут обложками коллекционных почтовых открыток к 9 Мая, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

В этом году Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» посвящен 75-летию Великой Победы, конкурс проводится фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!» в честь памяти детей и подростков, которые воевали и работали в тылу в годы Великой Отечественной войны.

«В этом году особенно тяжело было оценивать работы юных художников. Каждый рисунок невероятно пронзителен. Только дети могут так тонко и в то же время так остро прочувствовать и передать боль и ужас войны. Но еще более яркие эмоции от самой победы. Гордимся, что лучшие работы наших детей станут почтовыми открытками и мы сможем доставить их ветеранам», - сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Музей Победы, «Почта России», Российская государственная детская библиотека и Национальная родительская ассоциация стали организаторами конкурса в 2020 году.

Более 4 тысяч школьников со всей России и из-за рубежа приняли участие в конкурсе. Самой популярной номинацией традиционно стал «Рисунок» - дети прислали почти 2 тысячи работ, в номинациях «Проза» и «Поэзия» - по 478 и 407 работ соответственно. В номинации «Видеорепортаж» поступило 204 работы, а в новой номинации этого года «Фотоколлаж» - 247 творческих работ.

Работы победителей в номинации «Рисунок» будут выпущены «Почтой России» в виде коллекционных почтовых открыток. Подарочный комплект уникальных почтовых карточек будет направлен победителям конкурса, членам жюри, а также ветеранам.

«Сохранение памяти поколений и духовных основ нашего общества – одно из главных направлений работы фонда, и отрадно видеть, что интерес к конкурсу и качество конкурсных работ с каждым годом растет. Мы видим, что дети очень осознанно и ответственно подходят к такой сложной теме, как дети и война», - рассказала председатель жюри конкурса, мисс Вселенная, основатель фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.

Она отметила разнообразие видеорепортажей – это и интервью, и мини-фильмы, постановочные сюжеты, анимация, подчеркнув, что, несмотря на сложности текущего периода, режим самоизоляции и отмену многих мероприятий, дети вместе с родителями и педагогами нашли время, силы и желание сделать очень хорошие, креативные работы, которые раскрывают разные грани детских подвигов в годы войны.

Финалистами конкурса стали 160 лучших работ, которые войдут в электронный сборник «Спасибо маленькому герою в Год Памяти и Славы», что будет размещен на официальном сайте проекта, а также на сайте фонда будет доступен для чтения и скачивания.

Торжественные мероприятия и концерт, приуроченные к подведению итогов конкурса, запланированы на сентябрь этого года.

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