РИАМО - 24 апр. Подмосковные полицейские задержали в городском округе Жуковский злоумышленника по подозрению в сбыте фальшивой купюры номиналом в 5 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Задержанным оказался 30-летний ранее судимый местный житель. В отношении него поступило сообщение от представителя продуктового магазина. Мужчина расплатился за покупку пятитысячной купюрой, которая вызвала подозрение в подлинности.

«В ходе досмотра и обыска по месту его жительства обнаружено и изъято еще 16 купюр достоинством 5 тысяч рублей. Установлено, что они изготовлены не на предприятии Гознака, а выполнены электрографическим и струйным способами печати», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что также установлена причастность подозреваемого к трем аналогичным преступлениям на территории городского округа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

В отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории городского округа.