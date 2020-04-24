РИАМО - 24 апр. В Одинцове в конгрессно-выставочном центре «Патриот» 27 апреля состоится Всероссийская масштабная гуманитарно-духовная акция «Путь Победы!» в преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда «Воскресение».

Акция проводится радиостанцией «Русское радио» совместно с Минобороны России, благотворительным фондом «Воскресение» в поддержку строительства Главного храма Вооруженных сил России.

«В формате онлайн-трансляции на телеканале RU.TV пройдет благотворительный концерт звезд российской эстрады с участием Полины Гагариной, Григория Лепса, Димы Билана, Александра Маршала, группы «Земляне» и других популярных российских исполнителей», — отмечается в материале.

Кроме концерта, пройдет информационно-экскурсионная программа на территории Главного храма Вооруженных сил РФ.

Храм будет посвящен фронтовикам, которые в ходе Великой Отечественной войны освободили землю от фашизма, его строят по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу на народные пожертвования.

Воинский храм – это дань памяти тем, кто совершил подвиги на протяжении всей истории России, которые прославили страну и служили примером самоотверженного и героического служения народу.

«Стань участником благого дела, внести свою лепту в строительство Главного храма Вооруженных сил России, который станет символом единения народа и армии. Фонд совершенно прозрачен и осуществляет контроль за строго целевым и экономным расходованием финансовых средств, добровольно перечисленных людьми и организациями», — сказал генеральный директор благотворительного фонда «Воскресенье» Александр Каньшин.

О деятельности фонда можно узнать на сайте fondvoskresenie.ru.

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24 АПРЕЛЯ

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