РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 апр. Гипермаркет «Глобус» в Котельниках с 26 апреля можно будет посещать только в медицинской маске, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«С 26 апреля посещение гипермаркета «Глобус» без медицинских масок ограничено. Тем, у кого маски с собой не оказалось, изделие предложат приобрести на входе на мобильных кассах за 30 рублей. А с 27 апреля поменяется график работы: гипермаркет будет работать с 8:00 до 23:00», - говорится в сообщении.

Эти меры не должны сказаться на трафике в магазине, но они необходимы для безопасности как сотрудников магазина, так и покупателей. Гипермаркет «Глобус» посещают как жители Котельников, так и покупатели из районов Москвы и муниципалитетов Московской области.

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24 АПРЕЛЯ

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