РИАМО - 24 апр. Свыше 600 библиотек Подмосковья примут участие во Всероссийской акции «Библионочь», мероприятие пройдет более чем в 20 городах региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Акция стартует 25 апреля, ее организуют в режиме онлайн-марафона. Мероприятие продлится до 9 мая. В этом году акция приурочена к юбилею Победы в Великой Отечественной войне и проходит под хештегом #75словПобеды.

«Библионочь» для нас – это возможность библиотек вместе с читателями оживить творческое наследие военных лет, поговорить о человеческих и вечных ценностях на современном языке», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Городские и сельские библиотеки Московской области – всего 640 – подготовили около 1 тысячи онлайн-мероприятий, которые будут представлены на официальной площадке «Библионочи», на собственных сайтах и в соцсетях. Модератором подмосковных библиотек выступает Губернская библиотека.

Мероприятия подготовили библиотеки Клина, Королева, Ивантеевки, Подольска, Серпухова, Каширы, Долгопрудного, Домодедова, Луховиц, Истры, Дубны, Балашихи, Пущина, Раменского, Дзержинска, Одинцова, Воскресенска, Дмитрова, Мытищ, Наро-Фоминска и Электростали.

Все они подняли из архивов любимые и необходимые на фронте и в тылу книги времен Великой Отечественной войны, которые прочитают вместе с читателями в форме марафона. Помимо этого, для читателей всех возрастов подготовлены флешмобы и лекции, музыкально-литературные композиции с участием писателей, виртуальные квесты и другое.