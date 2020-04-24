РИАМО - 24 апр. В Московской области для борьбы с лесными пожарами закупят 12 беспилотников в дополнение к уже имеющимся 38 дронам, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В настоящее время в области сформирована база из 38 дронов. Они показали свою эффективность именно в профилактике пожаров: позволяют зафиксировать самую начальную стадию возгорания. Поэтому было принято решение расширить базу - в 2020 году будет закуплено еще 12 дронов», - рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин.

Он добавил, что 50 беспилотников будет достаточно для того, чтобы обеспечить ими все лесничества и лесопожарные станции области.

По его словам, в регионе сейчас организовано использование четырехуровневой системы мониторинга пожарной опасности в лесах: наземное патрулирование, авиационное патрулирование, космический мониторинг с использованием системы ИСДМ-Рослесхоз и видеомониторинг.

Парламентарий подчеркнул, что в рамках авиационного патрулирования зона мониторинга составляет 885,6 тысячи гектаров, утверждено четыре маршрута, из них один дополнительный на случай высокой пожарной опасности, к патрулированию - три легкомоторных самолета. Налет в текущем году составил 588 часов.