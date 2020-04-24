РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 апр. В подмосковных Котельниках на улице Садовая произведена замена 14 осветительных элементов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«За прошедшую неделю в рамках муниципального контракта по ремонту линий наружного освещения на территории Котельников обслуживающей организацией «Норенс Групп» были выполнены следующие мероприятия: произведена замена 14 осветительных элементов по улице Садовая в микрорайоне Южный и Опытное Поле; восстановлен обрыв воздушной линии электропередачи общей протяженностью 70 погонных метров по улице Садовая», - говорится в сообщении.

Также выполнены мероприятия по очистке около 30 опор освещения от несанкционированной и незаконно размещенной рекламы по улице Малая Колхозная.