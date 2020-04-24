РИАМО - 24 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых в нападении на студента-медика из Ирана, сообщается на сайте «МВД-Медиа».

Нападение было совершено в феврале этого года в Москве на улице Красный Казанец. В тот день молодой человек договорился встретиться со своей знакомой. Накануне он получил крупный перевод и носил деньги при себе.

«В назначенное время девушка приехала на встречу на автомобиле, но не одна, а с тремя мужчинами. Она пригласила студента в машину. Сев в салон, иностранец подвергся угрозам со стороны незнакомцев, которые потребовали отдать им вещи и деньги», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники, угрожая ножом и пистолетом, отобрали документы потерпевшего и скрылись.

Материальный ущерб составил около 800 тысяч рублей.

Один из подозреваемых был задержан на шоссе Энтузиастов. Им оказался 31-летний мужчина.