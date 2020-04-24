РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 апр. Работы по капитальному ремонту домов в подмосковных Котельниках приостановлены, однако подрядным организациям необходимо завершить уже начатые объекты, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Первый заместитель главы Котельников Сергей Горячев провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с подрядными организациями, осуществляющими капитальный ремонт в многоквартирных домах.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой работы подрядными организациями не осуществляются, но каждой организации необходимо завершить объекты, к которым приступили ранее или еще не приступали, но они есть в плане ремонта. Даны поручения привести в порядок придомовые территории и предварительно планировать выход на объекты после майских праздников», - говорится в сообщении.

Кроме того, заместитель главы округа Сергей Жигалкин провел онлайн-прием граждан по вопросам дорожной деятельности на территории Котельников.