РИАМО - 24 апр. Художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский напишет музыку для спектакля к 75-й годовщине Победы, который поставят в Чеченском государственном драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова в Грозном, сообщил РИАМО сотрудник министерства культуры Чеченской Республики.

Премьера спектакля «В горы за тобой» запланирована на 27 июня 2020 года. Главную роль в постановке сыграет заслуженная артистка РФ Ольга Кабо. Режиссер постановки - художественный руководитель театра, народная артистка Чеченской Республики Хава Ахмадова.

«Автором музыки к спектаклю станет руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский. Максим Исаакович уже познакомился с пьесой и начал работать с режиссером спектакля дистанционно», - сказал собеседник агентства.

Рассказчиком в пьесе выступит главная героиня - Нина, это история ее любви к одному человеку и целому народу. События разворачиваются в период с 1943-го по 1957-й год. Судьбы героев переплетаются с великой и трагической участью чеченского народа: подвигом на фронтах Великой Отечественной войны, депортацией и долгим возвращением на родную землю.

«Планировалось, что для репетиций Кабо прилетит в Грозный. Но режим самоизоляции внес коррективы. Первая читка пьесы состоялась дистанционно - Кабо связалась с артистами чеченского театра из подмосковного Нахабина», - рассказал собеседник агентства.

В дальнейшем участники спектакля будут работать в режиме видеоконференции. После снятия карантина артисты продолжат репетиции на подмостках театра.