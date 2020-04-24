РИАМО - 24 апр. До 20 мая в Подмосковье проведут проверки технического состояния объектов топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и соцсферы организаций, подведомственных ряду министерств региона, соответствующее распоряжение правительства Московской области опубликовано на официальном портале правительства региона.

Проверки должны будут провести министерство здравоохранения Московской области, министерство культуры Подмосковья, министерство социального развития, министерство образования области, министерство физической культуры и спорта, комитет лесного хозяйства.

«По результатам проверок в срок до 25 мая 2020 года утвердить и представить в министерство энергетики Московской области комплексные планы мероприятий по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и соцсферы, находящихся на балансе подведомственных организаций, к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года», — говорится в сообщении.

Эти министерства также должны будут проконтролировать проведение гидравлических испытаний тепловых сетей объектов подведомственных им организаций.

До 15 сентября должны быть получены паспорта готовности к осенне-зимнему периоду домов и объектов социальной сферы, которые находятся на балансе подведомственных организаций.

Кроме того, необходимо будет проконтролировать, чтобы объекты ЖКХ и соцсферы были обеспечены автономными резервными источниками электропитания. Паспорта готовности должны быть получены до 1 ноября.

Министерство энергетики Московской области должно будет взаимодействовать с органами местного самоуправления, организациями ТЭК по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и соцсферы и по накоплению нормативных запасов жидкого и твердого топлива для котельных, по формированию аварийных запасов ресурсов для устойчивого прохождения отопительного периода.

Госжилинспекция Подмосковья должна до 15 сентября провести выборочные проверки готовности к осенне-зимнему периоду не менее чем в 30% многоквартирных домов в каждом округе.

Организации ЖКХ, которые занимаются уборкой дворов и общественных территорий, проверят на предмет укомплектованности техникой и запасами материальных ресурсов для работы осенью и зимой.

Властям округов рекомендовали сформировать штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду и проведению отопительного периода. В частности, необходимо будет провести мероприятия по модернизации теплоснабжения и ликвидации задолженностей для сокращения сроков подачи отопления в дома и объекты социальной сферы до 7 суток.

АО «Мособлгаз» и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» рекомендовано разработать и направить до 1 июля 2020 года в министерство энергетики Московской области графики перевода потребителей газа в регионе на резервные виды топлива в осенне-зимний период 2020/2021 годов.