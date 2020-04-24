РИАМО - 24 апр. Около 100 новых саженцев высадят в подмосковном Реутове в рамках планового озеленения весной текущего года, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Реутов является одним из самых густонаселенных городов Подмосковья, именно поэтому среди пожеланий наших жителей на первое место выходят предложения по его озеленению. Работники муниципального учреждения «Городское хозяйство и благоустройство» произведут высадку новых деревьев», - сказал глава Реутова Станислав Каторов.

С началом весны в Реутове уже высадили 23 новых саженца: 11 кустовых лип рядом с новым Домом культуры и 12 саженцев красного клена в сквере у мемориала Славы.

«На сегодняшний день благоустройством и высадкой новых саженцев в Реутове занимаются работники муниципального учреждения «Городское хозяйство и благоустройство», так как сотрудники управляющих компаний сосредоточены на дезинфекции и уборке подъездов. В связи с этим перенесен и весенний месячник благоустройства, работы по улучшению придомовых территорий приостановлены», - отмечается в сообщении.

По словам специалистов управления ЖКХ и потребительского рынка Реутова, общегородские апрельские субботники также перенесены, их проведут после окончания режима самоизоляции.