РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. На выходных, 25 и 26 апреля, будет ограничено движение поездов на МЦД-2 между станциями Курская и Дмитровская в обе стороны, сообщается в группе «МЦД | Московские центральные диаметры» в соцсети «ВКонтакте».

«В эти выходные (25-26 апреля - ред.) с 9:40 до 13:30 не будет движения поездов на МЦД-2 между станциями Курская и Дмитровская в обе стороны», - говорится в сообщении.

С 15 апреля расписание электропоездов МЦД-2, а также Курского и Рижского направлений МЖД в сторону Нахабина изменилось, теперь нет остановки на станции Каланчевская.

Чтобы добраться от Подольска до станции Каланчевская, пассажирам необходимо сначала доехать до станции Рижская, а затем осуществить пересадку на встречный поезд. Чтобы отправиться в сторону Нахабина, необходимо осуществить посадку на станции Курская. Дополнительного билета для этого покупать не придется.

Проведение работ необходимо для дальнейшей реализации проекта «Московские центральные диаметры» (МЦД), включая МЦД-2 «Курско-Рижский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский».

С 30 марта домашний режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области независимо от возраста. При поездках в общественном транспорте нужно соблюдать безопасную дистанцию 1,5-2 метра от других людей.