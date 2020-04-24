РИАМО - 24 апр. На доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом, из бюджета Московской области дополнительно выделят 2,2 миллиарда рублей, им также готовы обеспечить лучшие условия работы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Речь идет обо всех: врачи, медсестры, санитары, фельдшеры, водители скорой, повара, администраторы и так далее. Всего мы направим порядка трех миллиардов на такие выплаты», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что, конечно, никакие выплаты не стоят того риска, с которым столкнутся врачи и медперсонал, но без специалистов в борьбе с коронавирусом нельзя будет одержать победу.

«Мы должны быть готовы к тому, что количество зараженных коронавирусом может увеличиться. Резко», — отметил губернатор.

Воробьев подчеркнул, что рассчитывает на помощь врачей, власти готовы обеспечить им лучшие условия для работы.

Губернатор отметил, что в Подмосковье активно готовят койки для пациентов с коронавирусом. Так, поручено дополнительно развернуть 5 тысяч коек в «легких стационарах», до мая планируется открыть не менее 11 тысяч коек для зараженных Covid-19.

В Подмосковье зафиксировано 7 889 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки зафиксировали 611 новых случаев.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- 2,2 млрд руб на доплаты медикам дополнительно выделят из бюджета Подмосковья. Всего на такие выплаты направят порядка 3 миллиардов рублей.

- Более 280 нарушителей карантина оштрафовали в Москве в период пандемии. Только за последние сутки в столице выявили 43 нарушителя.

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.