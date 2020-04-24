РИАМО - 24 апр. На станциях Центральной пригородной пассажирской компании ежедневно обрабатывают более 450 валидаторов, дезинфекция производится каждые два часа, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Ежедневно для уборки на станциях и в поездах ЦППК используется более 120 тысяч литров дезинфицирующего раствора.
Ежедневно каждые два часа проходит обработка более 450 валидаторов. Специальным раствором дезинфицируют автоматы по продаже билетов, турникеты, стойки SOS, скамейки на станциях и погодные модули, а также все поезда: в них моют поручни, багажные полки, крепления для велосипедов, столики, полы.
Для безопасности и удобства пассажиров на станциях сотрудники ЦППК нанесли спецразметку перед кассами и билетными автоматами. Благодаря ей пассажиры могут соблюдать безопасную дистанцию при оформлении проездных документов. В поездах компании размещены наклейки «Держите дистанцию».
Пассажиров просят по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В случае необходимости совершения поездки на общественном транспорте, нужно находиться на расстоянии полтора-два метра друг от друга, пользоваться бесконтактными способами оплаты, иметь при себе антисептик.
С 15 апреля для поездок на общественном транспорте в Москве и Московской области необходим цифровой пропуск, в том числе на все пригородные электропоезда.
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24 АПРЕЛЯ
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