РИАМО - 24 апр. На станциях Центральной пригородной пассажирской компании ежедневно обрабатывают более 450 валидаторов, дезинфекция производится каждые два часа, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ежедневно для уборки на станциях и в поездах ЦППК используется более 120 тысяч литров дезинфицирующего раствора.

«Дополнительно в ночное время все составы МЦД обрабатывают холодным туманом: в генераторах с помощью ультразвука из дезинфицирующего средства образуется холодный пар, убивающий почти 100% микробов», – отмечается в материале.

Ежедневно каждые два часа проходит обработка более 450 валидаторов. Специальным раствором дезинфицируют автоматы по продаже билетов, турникеты, стойки SOS, скамейки на станциях и погодные модули, а также все поезда: в них моют поручни, багажные полки, крепления для велосипедов, столики, полы.

Для безопасности и удобства пассажиров на станциях сотрудники ЦППК нанесли спецразметку перед кассами и билетными автоматами. Благодаря ей пассажиры могут соблюдать безопасную дистанцию при оформлении проездных документов. В поездах компании размещены наклейки «Держите дистанцию».

Пассажиров просят по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. В случае необходимости совершения поездки на общественном транспорте, нужно находиться на расстоянии полтора-два метра друг от друга, пользоваться бесконтактными способами оплаты, иметь при себе антисептик.

С 15 апреля для поездок на общественном транспорте в Москве и Московской области необходим цифровой пропуск, в том числе на все пригородные электропоезда.

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24 АПРЕЛЯ

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