РИАМО - 24 апр. Дом купца Виноградова в Москве выставили на городские торги по программе «1 рубль за 1 квадратный метр в год», говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

При этом победитель торгов должен будет провести в здании памятника архитектуры реставрацию.

«По итогам городских торгов арендатор-победитель аукциона должен будет вернуть зданию исторический облик, после чего он сможет арендовать его по ставке один рубль за один квадратный метр в год. Начальная же ставка годовой аренды составит 6,5 миллионов рублей. Арендовать объект культурного наследия инвестор сможет в течение 49 лет, из них пять лет отводится на восстановительные работы», - отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Площадь 140-летнего здания больше 530 квадратных метров. Объект уникален тем, что на нем почти полностью сохранилась декоративная отделка. Дом украшен резными карнизами и дверьми, сохранено оригинальное колористическое решение.

Дом во 2-м Крутицком переулке, 14 был построен в 1880 году. Он принадлежал купцу второй гильдии старообрядцу Дмитрию Виноградову, владельцу чугунолитейного завода на Крутицах. В собственности Виноградовых дом оставался до Октябрьской революции.