РИАМО - 24 апр. Сотрудники Госадмтехнадзора и полиции в ходе рейда выявили больше 230 фактов нарушения режима самоизоляции за один день в 24 муниципальных образованиях Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Больше всего нарушений выявили в городских округах Долгопрудный (44), Пушкинском (39), Наро-Фоминском (32), Подольске (30), Реутове (28).

«Находящиеся на общественных пространствах без особых на то причин были привлечены к административной ответственности также в Кашире, Воскресенске, Ступине, Домодедове, Коломне, Чехове, Луховицах, Волоколамске, Дмитрове, Егорьевске, Щелкове, Истре, Сергиевом Посаде, Ленинском городском округе», - отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В ходе рейдов экипажи сотрудников надзорных органов патрулируют общественные пространства, проверяют наличие у местных жителей официального разрешения на передвижение по городу.

Кроме того, сотрудники контролируют деятельность юридических лиц. Так, по итогам прошедших в среду рейдов 10 юридических лиц (в Красногорске, Долгопрудном и Рошале) также будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

Всего в Подмосковье составлено более тысячи протоколов по фактам нарушения самоизоляции, действующей в регионе до 1 мая.

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24 АПРЕЛЯ

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- Более 280 нарушителей карантина оштрафовали в Москве в период пандемии. Только за последние сутки в столице выявили 43 нарушителя.

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.