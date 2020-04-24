РИАМО - 24 апр. В столичном метро разместили свыше 9 тысяч плакатов и стикеров с информацией о Covid-19 и мерах предосторожности в условиях распространения вируса, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Плакаты в занятной форме рассказывают о мерах предосторожности при посещении подземки, а также о мерах, принятых сотрудниками метро в условиях коронавируса. Плакаты размещены с хештегами #транспортпротиввируса и #лишим_его_короны.

«Не выходите из дома на «горячую голову». Температура – еще один повод остаться дома», – говорится в сообщении.

Каждые полтора часа турникеты, терминалы и поручни проходят дезинфекцию. Сотрудники метро дезинфицируют 100% вагонов перед отправлением.

«Смотрим тепловизор в рабочее время, чтобы измерять температуру своих пассажиров <…>. Мы увеличили воздухообмен на 30%, чтобы снизить темпы распространения вируса», – отмечается в материале.

Гражданам напомнили о том, что не стоит покидать дома без острой необходимости. В случае совершения поездки на общественном транспорте необходимо соблюдать социальную дистанцию от других пассажиров, платить за проезд бесконтактно и пользоваться транспортными картами, привязанными к цифровому пропуску.

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24 АПРЕЛЯ

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- Более 280 нарушителей карантина оштрафовали в Москве в период пандемии. Только за последние сутки в столице выявили 43 нарушителя.

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

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