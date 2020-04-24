РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 24 апр. В майские праздники график работы Щелковской станции переливания крови не изменится, станция продолжит работать по обычному графику, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Стать донором может гражданин РФ, достигший 18 лет. Желающим сдать кровь необходимо при себе иметь паспорт», – говорится в сообщении.

Щелковская станция переливания крови находится по адресу: улица Новая Фабрика, дом №8. Режим работы – с понедельника по субботу с 8:00 до 14:00. Уточнить всю информацию можно по телефонам: 8(496)561-38-91, 8(496)043-03-65, 8(926)944-65-87.

За сутки перед сдачей крови рекомендуется не употреблять алкоголь, острую, жирную и соленую пищу. Утром перед кроводачей следует позавтракать, а за час до процедуры не стоит курить. Не рекомендуется приходить после большого эмоционального или физического напряжения. При недомогании лучше остаться дома.