РИАМО - 24 апр. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил выяснить все обстоятельства конфликта между пассажиркой такси и водителем и доложить ему результаты, говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

«Глава СК России поручил руководству ГСУ СК России по городу Москве выяснить все обстоятельства конфликта между пассажиркой такси и водителем и доложить об этом, а при наличии оснований незамедлительно организовать процессуальную проверку», - говорится в сообщении.

В СМИ сообщалось, что водитель такси в Москве избил пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код цифрового пропуска. Из материалов следует, что девушка после того, как код не считался, решила ждать другое такси, но не выходя из салона. Водитель же заявил, что ему нужно выполнять следующие заказы, и сказал девушке, что завезет ее в отдел полиции, а потом поедет работать.

Когда мужчина начал движение, девушка стала его бить, требуя остановиться. Таксист остановился и далее уже он поднял руку на свою пассажирку, вытаскивая ее из салона.

Видео избиения девушки таксистом>>