РИАМО - 24 апр. Орхидея дракула вампира (Dracula vampire) расцвела под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», в дикой природе она произрастает лишь в одном месте земного шара, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Научное название рода — дракула — означает «маленький дракон». Растение представляет большую коллекционную ценность и востребовано среди охотников за орхидеями со всего света. В «Аптекарском огороде» представлена самая крупная в стране коллекция редких дракул», – говорится в сообщении.

В дикой природе орхидея-вампир произрастает лишь в туманных лесах на склонах вулкана Пичинча в Эквадоре на высоте 1,8 – 2,2 тысячи метров. На одном соцветии образуется до шести крайне эффектных крупных цветков, которые распускаются один за другим на протяжении всего периода цветения.

Оттеночная гамма цветка сочетает черно-пурпурный, зеленый и белый. Маленькая губа — белая с розовыми прожилками.

В Ботаническом саду МГУ собрана одна из самых масштабных коллекций орхидей в России и насчитывает более 1 тысячи видов, форм и сортов из тропических и субтропических регионов Земли, а также свыше 50 видов орхидей умеренного и холодного климата. Коллекцию используют в научно-образовательных и просветительских целях.

С конца мая 2017 года «Аптекарский огород» стал единственным местом в Москве и ее окрестностях, где можно увидеть орхидеи, цветущие и зимующие под открытым небом в экспозициях «Растения Средней полосы европейской части России» и «Садик орхидей».