РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 апр. Жителей подмосковного Домодедова предупреждают о мошенниках, которые ходят по квартирам, представляясь сотрудниками «Водоканала», сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу Домодедова по телефону 112 стали поступать обращения граждан с информацией о том, что представители «Водоканала» ходят по квартирам с целью проверки исправности приборов учета. По официальной информации, МУП «Домодедовский водоканал» никаких проверок не проводит», - говорится в сообщении.

Злоумышленники - это две женщины и мужчина 30-35 лет, одетые в синюю рабочую одежду с логотипом «Водоканал». Предположительно передвигаются они на автомобиле BMW красного цвета с черной крышей.

Жителей призывают при малейших сомнениях обращаться в полицию по телефонам 102 или 112.