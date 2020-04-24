РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Администрация подмосковного Красногорска закупила 4,5 тонны хлорсодержащего средства для дезинфекции подъездов, часть препарата уже передали в управляющие компании, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«4,5 тонны хлорсодержащего раствора «Анолит» для нужд управляющих компаний закупила администрация горокруга Красногорск. Большинство компаний препарат уже получили. Сегодня, 24 апреля, дезсредства переданы 10 управляющим компаниям из «красной зоны» - это те УК, которые не предоставляют фотоотчет в Госжилинспекцию о проводимых работах», - говорится в сообщении.

Представители администрации Красногорска также проверили, как проводится дезинфекция подъездов в многоквартирных домах.

«Если вы уверены, что в вашем доме не проводится дезинфекция, обращайтесь в свою управляющую организацию либо в администрацию горокруга по телефону: 8(495)562-42-52», - заключается в материале.

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24 АПРЕЛЯ

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