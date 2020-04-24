РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. Совет депутатов Подольска направит обращение в УМВД России по Подольску с просьбой прекратить ночную продажу спиртных напитков в круглосуточном магазине на улице Дзержинского, нарушение выявили в ходе рейда, сообщила первый зампред совета депутатов городского округа Любовь Ушанева.

В рамках проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» в пятницу Ушанева совместно с сотрудниками управления потребительского рынка администрации Подольска провела контрольное мероприятие по вопросу соблюдения требований законодательства при реализации алкогольной продукции в круглосуточном магазине «Продукты» ИП М.А. Магулаев на улице Дзержинского, 1.

«На магазин постоянно поступают коллективные жалобы жителей домов №№1 и 3 на улице Ульяновых. В ночное время здесь продаются спиртные напитки, которые распивают на прилегающих детской и дворовой площадках. В апреле 2020 года на основании жалоб жителей в Единый центр управления регионом Московской области администрация округа дважды направляла письма в УМВД России по Подольску. На основании сегодняшнего мероприятия также направим обращения в УМВД и городскую прокуратуру от совета депутатов Подольска», - написала Ушанева в своем Instagram-аккаунте.

В 2019-2020 годах представители власти провели рейды с контрольными закупками, выявили факты реализации спиртных напитков в магазине в ночное время. Составили протоколы об административных нарушениях в соответствии с КоАП РФ, выписали штрафы. Магазин на короткое время изменил график и не работал в ночное время. В настоящее время все нарушения возобновились.