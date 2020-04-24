РИАМО - 24 апр. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого в Домодедове, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Труп с проникающими колото-резаными ранениями обнаружили в квартире на улице Корнеева.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в следственные органы знакомый убитого 1983 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление было совершено во время совместного распития алкоголя, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело.