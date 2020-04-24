РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Фирма по пошиву форменной одежды передала волонтерам подмосковного Красногорска 1 тысячу одноразовых масок, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Тысячу медицинских масок передали красногорским волонтерам. Крупную партию средств индивидуальной защиты подарила генеральный директор ООО «Форма-Т» Светлана Солныкова в пятницу, 24 апреля», - говорится в сообщении.

Компания занимается пошивом форменной одежды для сетевых магазинов и ресторанов. Главный офис находится в Красногорске, а производственные цеха во Владимире.

«На швейном производстве работает более 50 человек. В связи с тем, что сейчас наша основная продукция менее востребована на рынке, мы за две недели перепрофилировали наши мощности. В это непростое время мы передаем одноразовые медицинские маски волонтерам, административным службам и силовым структурам Московской и Владимирской областей», - сказала Солныкова.

По словам координатора Красногорского штаба волонтеров Любови Кузякиной, ежедневно у них трудятся по 30-40 добровольцев, соответственно, расходуется большое количество масок.

«Благодаря таким людям, как Светлана Солныкова, мы обеспечены масками, перчатками и санитайзерами для рук», - подчеркнула Кузякина.

В период угрозы распространения коронавирусной инфекции к благотворительным мероприятиям присоединяются предприниматели, депутаты и просто неравнодушные граждане. Так, передача масок состоялась при содействии депутата совета депутатов Красногорска Николая Хаткевича.

«Если вы тоже хотите оказать поддержку окружному штабу добровольцев или, наоборот, обратиться за помощью, можно позвонить по телефону: 8(925)499-41-00. Уважаемые жители! Берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома», - заключается в материале.

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