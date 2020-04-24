РИАМО - 24 апр. Генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова рассказала, как стать востребованным сотрудником и найти хорошую работу после того, как закончится пандемия.

Эксперт порекомендовала кандидатам улучшить свой профиль в соцсетях.

«Работодатели последние два года очень активно проверяют кандидатов в соцсетях. Служба управления персоналом смотрит на поведение соискателей во внешнем мире, а также на то, какие у них друзья. Процентов 10-15 работодателей отказывают кандидатам именно из-за Facebook», – сказала Долякова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что при поиске работы надо обратить внимание на информацию, которая размещается в профиле в соцсетях, так как это визуальное продолжение резюме.

По ее словам, во время самоизоляции многие выкладывают в Сеть старые фото, где они находятся на пляже или вечеринке. Бесспорно, такие снимки напоминают об интересных днях и поднимают настроение, но в дальнейшем они смогут стать проблемой при трудоустройстве.

Девушкам, которые находятся в поиске работы, она посоветовала не публиковать фото в купальнике и разных позах, особенно если кандидатка хочет устроиться в публичную компанию.

Мужчинам она порекомендовала не выкладывать Сеть жесткие высказывание в адрес власти, так как чаще всего они не подтверждены фактами. Также им посоветовали воздержаться от публикации фото с выпивкой на вечеринках.

Кроме того, Долякова попросила воздержаться от публикации снимков с котиками, так как это может создать ложное впечатление.

Она отметила, что каждая соцсеть имеет свой характер. Instagram – личная соцсеть, для фото с семьей, детьми, на отдыхе, Facebook – это более профессиональная история, «ВКонтакте» подходит для тех, кто рассчитывает на позиции среднего или начального звена.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- 2,2 млрд руб на доплаты медикам дополнительно выделят из бюджета Подмосковья. Всего на такие выплаты направят порядка 3 миллиардов рублей.

- Более 280 нарушителей карантина оштрафовали в Москве в период пандемии. Только за последние сутки в столице выявили 43 нарушителя.

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.