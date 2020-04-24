РИАМО - 24 апр. Современный комплекс переработки отходов (КПО) «Север» ввели в эксплуатацию в Сергиево-Посадском городском округе, ежегодно он сможет перерабатывать до 450 тысяч тонн мусора, говорится в сообщении пресс-службы компании «РТ-Инвест».

Это второй по счету КПО группы компаний «РТ-Инвест». Осенью минувшего года в Коломенском округе был запущен КПО «Юг». До конца года планируется ввод еще двух — в Кашире и Можайском округе.

«Новый КПО «Север» в Сергиевом Посаде — уже седьмой по счету современный комплекс по переработке отходов в Подмосковье, в год он сможет перерабатывать до 450 тысяч тонн отходов. Если уйти от сухих цифр, каждый современный КПО — значит, закрытая старая свалка, а то и несколько. Наша задача, как мы и обещали, - закрыть «Лесную», «Ядрово» и вообще все свалки и построить цивилизованную систему обращения с отходами с применением высоких технологий. Эта работа не останавливается даже в условиях карантина», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Цех сортировки КПО стал крупнейшим в стране. Более 70% комплектующих произведено по программе импортозамещения — это большинство конвейерных систем, платформ, роторные сепараторы и ряд другого оборудования.

В период пандемии коронавируса «РТ-Инвест» выполняет все взятые на себя обязательства по строительству и вводу перерабатывающих мощностей. Учитывая важность работы подобных предприятий, особенно в нынешних условиях, процесс их работы организован с учетом требований по снижению рисков распространения вируса Covid-19. Особое внимание – состоянию здоровья сотрудников и мерам по дезинфекции, включая спецтехнику и баки.

По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Константина Румянцева, ограничительные меры из-за распространения коронавируса не затронули необходимость раздельного сбора отходов. Ввод дополнительных мощностей становится более актуальным на фоне роста образования ТКО от жителей, находящихся на самоизоляции.

«Запуск современных КПО позволяет существенно повышать процент извлекаемого сырья для вторичной переработки – до 50% отходов могут получить вторую жизнь. Кроме того, они способствуют закрытию традиционных полигонов, что также снижает экологическую нагрузку в регионе», — подчеркнул генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Все поступающие на КПО отходы проходят радиационный контроль и взвешивание. Помимо цеха сортировки, где происходит отбор вторичных ресурсов (стекло, металл, пластики, макулатура), на комплексе действуют цех компостирования для мелкой фракции с большим содержанием органики и участок измельчения крупногабаритных отходов.

Отсортированные остатки, не пригодные для повторного использования, до ввода в эксплуатацию заводов по энергетической утилизации временно размещаются на специальных картах КПО.

Весь персонал оснащен средствами индивидуальной защиты, в течение смены осуществляется контроль за самочувствием сотрудников, производится регулярная дезинфекция поверхностей на КПО. Всего на КПО «Север» создано более 570 рабочих мест, свыше 95% трудоустроенного персонала — местные жители.