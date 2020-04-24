РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 апр. Предприниматели подмосковных Котельников смогут оптом заказать защитные маски у производителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«Все еще остается актуальным вопрос покупки защитных масок в городском округе Котельники. К счастью, есть свои оптовые производители, у которых можно заказать необходимое количество. Просьба обращаться к данным производителям только в случае оптовых заказов. Например, на производство, склады, магазины», - говорится в сообщении.

Производители масок: ООО «Текстум Лаб», ООО «Ритейл Технологии», ИП Акопян С.М.