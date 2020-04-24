РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 апр. Врачи городской клинической больницы Мытищ и ряда других городов Подмосковья получили в поддержку выпечку от «Мострансавто», сообщается на сайте администрации городского округа Мытищи.

В рамках поддержки медиков «Мострансавто» передало в больницы Подмосковья 500 пирожков, ватрушек и бубликов. Их выпекли сотрудники столовых предприятий: пансионат «Нара», филиалы в Мытищах и Химках.

«Продукцию передали в медицинские учреждения, перепрофилированные для оказания помощи пациентам с коронавирусом: ГАУЗ МО «Химкинская областная больница», ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница», ГБУЗ МО НРБ №2 (филиал Селятино) и ГБУЗ МО «Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации» в Звенигороде», - говорится в сообщении.

Медработники сейчас практически живут в больницах, на дежурствах у них порой не хватает времени для перерыва на обед, а выпечка может стать быстрым и вкусным перекусом.