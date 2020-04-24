РИАМО - 24 апр. Центробанк России спрогнозировал, что в этом году инфляция может составить 3,8–4,8%, ее динамика будет зависеть от снижения внутреннего и внешнего спроса, сообщает Газета.ru.

«Ослабление спроса существенно повлияет на дезинфляционный фактор, зависящий от введенных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией», – отмечается в материале.

Годовая инфляция в прошлом месяце выросла до 2,5% при том, что в феврале составляла 2,3%. Согласно предварительным данным, прирост потребительских цен достиг порядка 3,1%.

По сведениям ЦБ, годовая инфляция может составить 3,8–4,8% по итогам этого года с учетом проведенной денежно-кредитной политики. Согласно прогнозам, инфляция выровняется на уровне 4% в дальнейшем.