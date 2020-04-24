РИАМО - 24 апр. Девушка, у которой произошел конфликт с таксистом в Москве, заказывала машину через другую онлайн-службу, а не через сервис «Яндекс.Такси», сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Яндекс.Такси».

Ранее департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы потребовал от «Яндекса» предоставить сведения о конфликте между таксистом и девушкой. По данным СМИ, конфликт произошел из-за того, что водитель не смог считать код цифрового пропуска пассажирки.

«Насколько нам известно, девушка вызывала такси через другой онлайн-сервис. Мы обеспокоены этим инцидентом, сейчас в деталях произошедшего предстоит разобраться полиции», - сказал собеседник агентства.

Ранее МВД начало проверку по факту конфликта между пассажиркой такси и водителем. Они обвиняют друг друга в избиении.

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