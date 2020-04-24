Из-за пандемии коронавируса в Москве начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции и передвижение без цифровых пропусков. Однако это не единственное, за что можно получить штраф: например, распространение фейковой информации о вирусе в интернете тоже грозит потерей крупной суммы. Москвичи и гости столицы, которые уже успели получить штрафы, рассказали РИАМО, сколько и за какие нарушения им пришлось заплатить.

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Виктор, студент:

«Моя подруга заплатила штраф, потому что сделала глупость. Долгое время она вела популярный бьюти-блог в Instagram (у нее было около 50 000 подписчиков), где рассказывала про помады и лаки для ногтей, а потом внезапно решила углубиться в псевдо-социальные проблемы.

Она звонила знакомым и спрашивала, заражен ли кто-то из них или их друзей коронавирусом. В том числе и мне, но к счастью, моим близким удалось этого избежать, о чем я ей и сообщил. Получив около пяти ответов, она опубликовала у себя на странице огромный пост о том, что короновируса якобы не существует, все это «мировой заговор», а люди умирают от других болезней.

Сначала с ней связалась администрация соцсети и попросила удалить или скорректировать пост, потому что он привлек много внимания и на него поступают жалобы от тех, у кого заразились родственники, да и просто недовольные написанным бредом. Ей было все равно, и она не стала ничего менять.

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Вскоре раздался «звонок счастья» из полиции – ее номер висел в свободном доступе на странице в Instagram, позже пришла повестка в суд.

Она ездила на суд, где ее обязали выплатить штраф. Пришлось выложить 30 тысяч рублей из личных сбережений.

На какое-то время моя подруга ограничила свою активность во всех соцсетях, надеюсь, эта история ее чему-то научит.

Кстати, через какое-то время у меня действительно заразился знакомый. Знай она об этом раньше — возможно, не стала бы делать глупости».

Вероника, парикмахер:

«В начале апреля я попала в неприятную ситуацию в московском аэропорту. Я летела из Перу через Москву. Сама я из другого региона России. Мне нужно было срочно вернуться домой по рабочим вопросам, кроме того, меня ждал муж.

Когда я сходила с трапа самолета, то увидела, что часть пассажиров обязывают подписать бумагу о прохождении карантина в санаториях и гостиницах Подмосковья.

Тех, кто, как и я, не имел прописки в Москве, направляли в обсерваторы — отель, подмосковный санаторий или какое-либо другое место, которое предоставляет государство, чтобы следить за состоянием здоровья туристов, прилетевших из стран, где ввели карантин.

«Отбывать срок» в четырех стенах предстояло стандартный – две недели. А в мои планы это, понятное дело, не входило, как и у многих других пассажиров. Они возмущались, но сотрудники отвечали что-то вроде «так положено, что мы можем поделать».

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Я отказалась наотрез и на месте получила протокол об административном правонарушении. Когда узнала сумму – от 15 до 40 тысяч рублей – была в шоке.

Каков точный размер выплаты – не знаю. Если вдруг назначат максимальную, буду стараться ее обжаловать.

В итоге я вернулась из Москвы домой в маске, соблюдая все меры предосторожности, и осталась на положенные две недели дома, чтобы никого не заразить».

Дмитрий, разнорабочий:

«На днях я поехал закупиться продуктами в супермаркет, который находился далеко от моего дома. Откладывать поездку было нельзя – дома практически закончилась еда, а доставку из магазина нужно было ждать пару дней.

Уже по дороге я вспомнил, что забыл свой пропуск, но решил за ним не возвращаться: дело близилось к вечеру и нужно было отвезти часть покупок маме-пенсионерке до того, как она ляжет спать.

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В общем, понадеялся, что меня пронесет, но не тут-то было – остановил сотрудник ДПС. Естественно, начал спрашивать, есть ли у меня пропуск или справка с работы.

Изворачиваться смысла не было, и я ответил, как есть – что пропуска нет. Тогда страж порядка спросил, в курсе ли я, что вообще-то у нас тут самоизоляция и эпидемия опасного вируса. Будто я не в курсе! Я попытался объяснить ситуацию, но это полицейского не особо интересовало. Он пригрозил мне штрафом в 4000 рублей.

При себе у меня был паспорт, который я и предоставил по его просьбе, продолжая слушать лекцию. Она продолжалась минут пять, в итоге я не выдержал и заметил, что режим ЧС у нас вообще-то не введен, к тому же, я еду в маске и соблюдаю все правила безопасности, имея при себе документ, удостоверяющий личность.

В итоге мне прямо на месте выписали протокол и пожелали счастливого пути, посоветовав в дальнейшем всегда носить пропуск. Ситуация, конечно, не из приятных, штраф хочу обжаловать».

Алексей Глухов, юрист:

«К нам обратились 60 человек по Москве, для двух удалось добиться прекращения дел в связи с отсутствием состава правонарушения.

Решения о назначении штрафов, как правило, касаются обычных людей, которые передвигались по городу без пропусков. Кто-то – по рабочим делам, кто-то – к заказчикам, кто-то – к престарелым родителям. Чаще всего люди «попадаются» за рулем сотрудникам ДПС либо сотрудникам МВД во время пеших прогулок, когда проводятся проверки. Их останавливают и оформляют протокол, который направляют в Объединение административно-технических инспекций Москвы.

Из необычного: у нас есть доверительница, которая прилетела из-за рубежа и честно сидела на карантине. У нее пять раз брали анализ на инфекцию – все результаты были отрицательными. Ее выписали с больничного, после чего она пошла в магазин и попала в камеру подъезда. Вскоре к ней пришли полицейские и отправили в обсерватор, правда, на следующий день выписали, ведь она была здорова. И все-таки ей вручили постановление о штрафе в 4000 рублей за нарушение карантина, который она обжаловала.

По стране тоже бывают любопытные случаи.

Например, многодетная мать сидела дома после того, как вернулась из-за границы. Никаких признаков вируса ни у нее, ни у детей не было. Во время самоизоляции к ним домой пришел терапевт, но женщина отказалась его пускать, опасаясь, что врач мог принести инфекцию. Они общались через дверь, в итоге терапевту пришлось уйти, после чего врач пожаловалась в Роспотребнадзор, который вскоре и приехал с полицией.

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Итог – протокол за неисполнение предписания по медицинскому наблюдению. Ей грозит штраф до 40 тысяч рублей.

У нас введен режим повышенной готовности, и для каждого региона приняты указы о требованиях по самоизоляции с ограничениями. Этот режим не дает права ограничить свободу передвижения, но пока суд не признает эти нормативные акты незаконными – они применяются».

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