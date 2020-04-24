РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 апр. Свыше 150 жителей Балашихи на портале «Добродел» высказали мнение касательно ремонта дорог в 2021 году, сбор предложений продлится до 31 мая, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Более 150 жителей Балашихи приняли участие в сборе предложений по ремонту муниципальных и региональных дорог на 2021 год на портале «Добродел». Всего представлено более 900 участков дорог. Получившие наибольшее количество отзывов будут включены в следующий этап – голосование. Оно пройдет на «Доброделе» с 1 июля по 31 августа», – говорится в сообщении.

Принять участие в сборе предложений могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек может оставить голос за один участок по ссылке: https://vote.dobrodel.ru/dorogi2021. Чтобы предложить участок в ремонт, пользователю необходимо указать точку на интерактивной карте.