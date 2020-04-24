РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Пятьдесят мешков мусора собрали участники субботника в деревне Александровка Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Вчера, 23 апреля, в деревне Александровка на уборке территории было задействовано 25 человек, собрано 50 мешков мусора», - говорится в сообщении.

В условиях режима всеобщей самоизоляции, который действует в Московской области, в том числе и в Красногорске, для сдерживания эпидемии коронавируса весеннюю уборку в горокруге проводят без привлечения жителей.

«Сегодня субботники проходят на территории вдоль Пятницкого шоссе, в поселке Архангельское, деревне Сабурово и поселке Ильинское-Усово», - заключается в материале.