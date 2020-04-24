РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 апр. Непродовольственные гипермаркеты в подмосковных Котельниках обслуживают клиентов с помощью интернет-магазинов и услуги самовывоза, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Пока в стране продолжается режим самоизоляции, некоторые предприятия городского округа трудятся ради общего блага.

«Для обеспечения населения продовольствием работают продуктовые гипермаркеты и сетевые магазины. К сожалению, непродовольственные гипермаркеты временно закрыты, но продолжают обслуживать население с помощью интернет-магазинов и услуги «самовывоз», - говорится в сообщении.

Производственные и логистические предприятия городского округа Котельники продолжают работать частично в связи с непрерывным производством для обеспечения населения товарами первой необходимости. Они выполняют неотложные государственные контракты. Также свою работу в штатном режиме продолжают аптеки, медицинские организации, стоматологии.