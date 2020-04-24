РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 апр. Компания «Капитал-ПРОК» из Балашихи передала 360 килограммов дезинфицирующего средства «Фиам» медучреждениям округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Компания «Капитал-ПРОК» производит дезинфицирующее средство «Фиам», которое было создано еще в 2008 году специально для обработки промышленных, жилых помещений и ветобъектов с целью профилактики инфекционных и вирусных заболеваний.

«Считаю, что сегодня необходимо объединение всех сил. В меру своих возможностей может помочь каждый. Балашиха - наш родной город, здесь живут наши сотрудники, в поликлиниках и больницах работают наши медики, им сегодня труднее всего», - сказала генеральный директор компании «Капитал-ПРОК» Светлана Тананова.

Она добавила, что 360 килограммов средства при ежедневной обработке стен, полов, лестниц, предстерилизационной обработке инструментов, одежды и посуды медучреждениям Балашихи должно хватить на месяц.

Дезинфицирующие средства «Фиам» получат Балашихинская областная больница, Московский областной онкологический диспансер, Московский областной перинатальный центр, противотуберкулезный диспансер, Балашихинский родильный дом, станция скорой помощи, первая и вторая стоматологическая поликлиники.

Дезинфицирующее средство «Фиам» абсолютно безвредно для человека, не имеет запаха, не токсично, не аллергенно и легко растворимо в воде. Средство соответствует требованиям для борьбы и профилактики с различными вирусами - ВИЧ, ОРВИ, грипп, ангина, пневмония, гепатит и другие.

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