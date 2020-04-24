РИАМО - 24 апр. С начала пандемии коронавируса на территории Подмосковья выдали более 1,1 тысячи паспортов волонтера, выдача данных документов продолжается, сообщил РИАМО в пятницу представитель Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Уже выдано 1104 паспорта волонтера, к понедельнику волонтеры получат еще 300 паспортов», - сказал собеседник агентства.

Специальный документ необходимо получить добровольцам, которые помогают жителям Подмосковья во время пандемии коронавируса. Паспорт подтверждает волонтерскую деятельность его владельца на территории Московской области и дает право бесплатного проезда на общественном транспорте.

Согласно утвержденному порядку, паспорта волонтеров оформляются в Главном управлении социальных коммуникаций Московской области на основании списков добровольцев, представленных властями на местах. Затем документы отправляются по муниципалитетам для выдачи волонтерам.

Паспорт волонтера представляет собой пластиковую карту с фотографией добровольца, его именем и фамилией. Действует такой документ все время, пока в регионе объявлен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса в Московской области действует режим самоизоляции для всех жителей. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости. Все, кто планирует совершить поездку на личном или общественном транспорте, должны получить цифровой пропуск.

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24 АПРЕЛЯ

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