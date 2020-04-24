РИАМО - 24 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил развернуть на территории Подмосковья дополнительно 5 тысяч коек в «легких стационарах» для пациентов с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«У нас был план — создать 7,7 тысячи коек, но количество госпитализаций растет, и сейчас нужно действовать опережающими темпами. Наша задача — в следующую неделю развернуть 5 тысяч коек «легкого стационара». Каждый глава должен внимательно рассмотреть возможность размещения дополнительных коек на базе санатория, гостиницы или другого места для долечивания или прохождения болезни в легкой форме», — сказал Воробьев в ходе видеосовещания с главами муниципалитетов.

В Подмосковье перепрофилируются 19 больниц и три поликлиники. Открыто уже 12 стационаров, к концу недели введут в строй еще четыре. Губернатор поручил до мая развернуть не менее 11 тысяч коек в регионе.

«Ключевое сегодня — это забота, внимание и помощь медикам. Каждый из глав должен быть максимально вовлечен во взаимодействие с главврачами. Медработники находятся на передовой, у них особый риск заражения, какие бы костюмы не надевали», — подчеркнул губернатор.

В апреле будет приобретено еще по 300 тысяч костюмов и респираторов, а к 7 мая — 200 тысяч масок и перчаток. В Подмосковье создан запас по основным препаратам, рекомендованным Минздравом для лечения коронавируса.

Воробьев поручил мониторить укомплектованность больниц, находить возможность для перераспределения сотрудников из других учреждений, а также привлекать резервы из вузов и медучилищ. Также важно контролировать своевременное поступление дополнительных выплат медикам.

«Необходима полная ясность, какие доплаты будут у врачей, среднего и младшего персонала. Медики должны максимально получить и нашу региональную надбавку, и федеральную. Эта информация должна быть доведена до каждого медработника», — отметил губернатор.

Еще одно поручение — следить за наличием масок у водителей. Губернатор поблагодарил сотрудников ГИБДД и волонтеров за бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты. В период майских праздников необходимо повышенное внимание за соблюдением режима самоизоляции, заключил Воробьев.

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24 АПРЕЛЯ

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