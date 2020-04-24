РИАМО - 24 апр. Торговая сеть «Пятёрочка» оказывает продуктовую помощь сотрудникам порядка 70 медицинских учреждений в 29 субъектах России, которые ведут борьбу с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы ритейлера.

«Пятёрочка» доставляет бесплатные наборы для перекуса в больницы и лаборатории, которые проводят исследования по Covid-19. Общий вес собранных продуктов превысил 600 килограммов. В состав наборов входят чай, кофе, сахар и различные кондитерские изделия.

«Наборы для перекуса торговая сеть будет каждую неделю до конца мая направлять для поддержки медицинских работников в период повышенной нагрузки. Доставку в каждое учреждение осуществляют волонтеры фонда «Русь» и партнеры торговой сети с соблюдением всех мер безопасности», - говорится в сообщении.

17 апреля «Пятёрочка» передала первые наборы для перекуса сотрудникам девяти столичных лабораторий, проводящих исследования на коронавирусную инфекцию. Чай, кофе и кондитерские изделия получили более 400 врачей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ГБУЗ «Диагностический клинический центр №1 ДЗМ», ГБУЗ «Диагностический центр лабораторных исследований ДЗМ», ГБУЗ «НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского ДЗМ» и других лабораторий.

«Пятёрочка» реализует различные социальные инициативы, чтобы поддержать граждан в сложившейся непростой ситуации. Так, в торговой сети действуют специальные часы для посещения магазинов пожилыми людьми. Для волонтеров и соцработников в магазинах действуют скидки, кроме того, в Москве для пенсионеров организована бесплатная горячая линия для заказа продуктов и лекарств в рамках проекта «Мы вместе».

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24 АПРЕЛЯ

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- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

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