РИАМО - 24 апр. По просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьева медицинские сотрудники министерства обороны РФ помогут в лечении пациентов с коронавирусом в регионе, сообщает ТАСС.

«Я знаю, что сегодня поступил запрос на наши медицинские бригады: реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады от губернатора Московской области. Решение об оказании помощи принято», — сказал министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что военные должны поддержать тех, кто оказался в сложном положении, включая предприятия военно-промышленного комплекса.

Шойгу добавил, что государственный оборонный заказ нужно выполнить. Мероприятия по поддержке работы предприятий ВПК также должны быть выполнены полностью и безусловно.

Ранее вооруженные силы РФ сформировали резерв для помощи субъектам, подготовлено 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад.

В пятницу начал работать инфекционных военный центр в Одинцове для лечения пациентов с коронавирусом. Всего подготовлено 100 коек, часть из которых предназначена для жителей Московской области. Второй такой центр откроется в Подольске в конце месяца.

В Московской области на данный момент зафиксировано 7889 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

24 АПРЕЛЯ

- Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» в условиях распространения коронавируса предлагает провести шествие в онлайн-формате.

- В мэрии столицы заявили, что нет предпосылок для снятия карантина на майские праздники.

- Девять вакцин против коронавируса, разработанные в России, попали в список перспективных препаратов ВОЗ. Шесть из этих вакцин разработали в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- Москву в этом году не станут украшать к 1 мая, также не будут транслировать праздничные видео на медиафасадах.

- За сутки в России зарегистрировали 5849 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2957 заболевших, в Подмосковье - 611.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 75 пациентов.Всего лечение в этом медучреждении проходят 604 пациента

- Еще 37 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 37 до 86 лет.